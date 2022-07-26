5 секретов выгодного отдыха за границей на примере Польши
26 июля 2022 , 13:33Читати новину українською
Источник:Business Insider
Период отпусков в разгаре, а кроме этого, не за горами уже и бархатный сезон. Какие же даты выбирать для бюджетного отдыха и куда лучше отправляться из Польши – читайте дальше в нашем материале.
О самых выгодных способах организовать себе отдых за границей рассказал директор крупнейшего туроператора Польши TUI Марчин Дымницки.
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Главные правила дешевого заграничного отдыха на примере Польши
- Не планируйте отпуск в высокий сезон (с середины июня по середину сентября). В этот период цены резко растут.
- Воздержитесь от поездок за границу и в период праздников (Рождество, Новый год, зимние каникулы и майские праздники).
- Для бюджетного отдыха выбирайте март, первую неделю после майских праздников, ноябрь и начало декабря.
- На расходы оказывает непосредственное влияние и страна, в которую планируете путешествие. Самая выгодная – Болгария. К экономным вариантам можно отнести Албанию, Тунис и Турцию.
- Сэкономить до 20 – 25% на стоимости путевки можно, если планировать отдых заранее. Покупать туры можно на полгода – год вперед. Или же, наоборот, "охотиться" за горящими путевками.
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