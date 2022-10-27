Так, отдаленную работу в Польше особенно ценят, например, молодые матери как альтернативу декрету или люди с инвалидностью, которым трудно передвигаться вне дома. Но не всем категориям работников разрешают перевестись на дистанционную работу.

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Кто может подать заявку на дистанционную работу в Польше

Удаленная работа может быть реализована как для всех сотрудников, так и только для некоторых из них. Однако это никогда не может быть односторонним решением работодателя. Любой работник может подать заявку на переход на удаленную работу. Однако закон Польши выделяет конкретную категорию работников, для которых запрос на дистанционную работу должен быть удовлетворен.

Работодатель обязан удовлетворить заявление:

если работник воспитывает ребенка в возрасте до 4-х лет;

если работник воспитывает ребенка, имеющего тяжелую форму инвалидности или неизлечимое заболевание, угрожающее жизни и возникшее во внутриутробном периоде развития ребенка или во время родов;

если работник ухаживает за беременной женщиной;

если должность предусматривает рабочие обязанности, которые могут быть выполнены удаленно.

При этом если работник хочет вернуться в офисный режим, то заявление об увольнении с дистанционной формы работы не должно быть никоим образом обосновано. В этом случае работодатель согласовывает с работником дату выхода в офис на предварительных условиях

Какие обязанности работодателя перед дистанционными работниками

обеспечение оборудованием, необходимым для выполнения рабочих обязанностей;

страхование оборудования;

покрытие расходов, связанных с установкой, обслуживанием, эксплуатацией оборудования;

предоставить дистанционному работнику техническую помощь и необходимое обучение по использованию оборудования.