Опоздали на 10 минут: круизный лайнер "забыл" пожилых супругов в другой стране

Американцы Ричард и Клодин Гордон отправились в путешествие мечты, однако оно внезапно стало ужасом. Круизный лайнер оставил супругов в Испании.

Во время путешествия Ричард собирался праздновать свой 85-й день рождения. Для легендарного события мужчина выбрал круизный лайнер Norwegian Viva. Там он собирался провести время с семьей и друзьями.

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Ричард точно не надеялся, что семейное приключение превратится в не слишком приятный квест. Во время остановки круизного лайнера в Испании Ричард и Клодин решили отправиться на экскурсию в город Гранада. Она не входила в круизный план и была организована другой компанией. Однако все должно было быть в порядке: Гордоны не сомневались, что успеют вернуться на лайнер вовремя.

Супруги не учли непогоду. Из-за ливня их экскурсионный автобус задержался на час. Так они опоздали на корабель на 10 минут.

Я очень опытный путешественник и за свою жизнь побывал, наверное, в 30 круизах. Никогда раньше мы не опаздывали на корабль. Поэтому мы не из тех, кто злоупотребляет системой,

– объяснил Ричард.

Их родственник сообщил команде лайнера, что Говарды опаздывают по уважительной причине. Однако те заявили, что не будут менять время отплытия. В результате Norwegian Viva вышел из порта, а супруги остались в Испании. Тем временем круизная компания даже не вышла на связь с супругами.

К счастью, завершилось все благополучно. Сначала Говардов посадили на самолет, а впоследствии из местного отеля их забрал лимузин, который и отвез на лайнер.