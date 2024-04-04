Новые Робинзоны: круизный лайнер забыл 8 туристов на африканском острове, бросив их выживать

Недавно восемь пассажиров роскошного круизного лайнера Norwegian Dawn застряли на африканском острове Сан-Томе и Принсипи после того, как судно отплыло без них. Этот инцидент добавился к ряду подобных случаев, произошедших с норвежскими кораблями за последние месяцы.

20 марта 2024 года круизный лайнер отправился из Кейптауна, Южная Африка, в 21-дневное путешествие вдоль африканского побережья с конечным пунктом назначения в Барселоне 10 апреля. Люди были вынуждены самостоятельно пересекать несколько стран, пытаясь догнать судно.

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Круизный лайнер забыл 8 туристов на африканском острове

Их туроператор предупредил капитана круизного лайнера об их запоздалом прибытии. Несмотря на усилия местной береговой охраны, которая пыталась помочь и сопроводить их на судно, но им было отказано в посадке на борт.

Восемь пассажиров, в том числе беременная женщина, уже несколько дней находятся на острове, расположенном в 190 милях от побережья Нигерии. Они столкнулись с проблемами, связанными с языковым барьером, валютными вопросами и логистическими препятствиями в своих попытках вернуться на судно.

Мы думаем, собираемся ли мы садиться на корабль. Он стоит у дока здесь, в Сенегале. Мы считаем, что существовала основная обязанность по обеспечению заботы, о которой они забыли, поэтому это действительно беспокоит нас,

– пожаловались туристы.

Жители Сан-Томе известны своей добротой и гостеприимством к туристам. Они были очень любезны и приложили все усилия, чтобы помочь туристам найти отели.

"Забытые" застряли на острове Сан-Томе / Фото Энрике Серука

Группа туристов оказалась на мели в Гамбии после того, как их круизный лайнер не смог пришвартоваться из-за неблагоприятных погодных условий. Вынужденная выбрать альтернативный маршрут, группа путешествовала через 7 дополнительных стран всего за 48 часов, чтобы наконец попасть на корабль в Сенегале.

Однако, достигнув места назначения, туристы не были уверены, желают ли они продолжать свое путешествие на борту этого круизного лайнера.