Кредиты снова подорожают: в Польше в пятый раз повысят процентную ставку

В Польше снова подорожают кредиты. Это связано с повышением процентной ставки. Интересно, что это происходит уже пятый раз подряд.

Масштабы повышения были в пределах тех, которые прогнозировало большинство экономистов.

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Как изменилась процентная ставка

Совет по денежно-кредитной политике принял решение поднять базовую процентную ставку с 2,25% до 2,75%. Вместе с тем изменились и другие процентные ставки NBP:

ставка рефинансирования: 2,75 процента в годовом исчислении (ранее 2,25%),

ломбардная ставка: 3,25% в годовом исчислении (ранее 2,75%),

депозитная ставка: 2,25% в годовом исчислении (ранее 1,75%),

ставка переучета: 2,8% в годовом исчислении (ранее 2,3%),

ставка дисконтирования: 2,85% в годовом исчислении (ранее 2,35%).

Заметим, что последнее увеличение процентной ставки происходило недавно – в январе 2022 года. Тогда базовая процентная ставка Национального банка Польши выросла с 1,75% до 2,25%.

Что это значит

Увеличение базовой ставки – до 2,75% означает, что она является самой высокой с начала июля 2013 года. Решение Совета имеет последствия миллионов жителей Польши, имеющих ипотечные кредиты. Основная процентная ставка – это ориентир для WIBOR, являющийся частью процентной ставки по подавляющему большинству кредитов в Польше.