Кража велосипеда в Польше: как защитить свое имущество

В Европе все большую популярность набирает двухколесный транспорт. Передвигаться на велосипеде экологично, экономно, быстро и полезно для здоровья.

Хотя случаи кражи велосипедов в Польше не частые, они все же случаются. Чтобы такая неприятность не постигла эмигранта, следует прислушаться к советам польской полиции.

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Советы полиции по защите велосипеда от кражи

Статистика свидетельствует, что количество угнанных велосипедов в Польше с каждым годом уменьшается. Вместо этого потерянное имущество все чаще находят и возвращают законным владельцам. Несмотря на эти положительные новости, полицейские советуют не терять бдительность.

Чтобы минимизировать риски кражи велосипеда в Польше, прежде всего, стоит позаботиться о специальных замках, которыми можно закрепить велосипед к любому неподвижному элементу. Такая инвестиция – очень разумное и дальновидное решение.

Замки для велосипеда могут быть следующими:

цепной;

тросовый с кодовым замком;

пластинчатый;

блокаторы колес;

U-lock – ключевой и электронный замок, открыть который можно с помощью приложения на смартфоне.

Некоторые люди используют даже несколько замков для обеспечения комплексной защиты.

Также полиция отмечает, что очень важно хранить документацию на транспортное средство. Водитель велосипеда должен иметь ее всегда при себе.

Кроме того, следует зарегистрировать свой велосипед в базе велосипедов польской полиции. Для этого нужно обратиться в один из полицейских участков города и заполнить необходимый бланк.

Не лишним будет установить на велосипеде локализатор. Устройство поможет установить местоположение транспортного средства.

Вышеперечисленные несложные решения, убеждают правоохранители, помогут владельцу велосипеда чувствовать себя безопаснее.

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