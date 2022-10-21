"Твои фары – наша безопасность": в Кракове водители смогут бесплатно проверить освещение авто

Безопасное движение на дороге – прежде всего. Поэтому перед зимним периодом, когда световой день становится все короче, полиция в Польше начала акцию, целью которой является показать водителям, как освещение транспорта влияет на дорожную ситуацию.

Бесплатный техосмотр в Польше

Речь идет об инициативе "Твои фары – наша безопасность". В рамках этого проекта на выбранных станциях техосмотра водители смогут бесплатно проверить состояние и положение фар в своем автомобиле.

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Сделать это можно будет завтра, 22 октября, а также 5 и 19 ноября и еще – 3 декабря. К акции присоединились около 1300 технических станций по всей Польше. Список станций можно найти на сайте полиции или в приложении Yanosik. Кроме того, в программе водители смогут проверить, где расположен ближайший пункт.

Какие штрафы за езду без включенных фар

Также полицейские напомнили, что в Польше обязательно вождение с включенными фарами на протяжении целых суток.

Нарушение этого закона может привести к штрафу в размере 100 злотых и 2 штрафных баллов. Если вы не включили фары после наступления сумерек от заката до рассвета – это обойдется вам в 300 злотых и 6 штрафных баллов,

– говорится в сообщении полиции.

Более того, если фары имеют серьезные повреждения или дефекты, полицейский может конфисковать свидетельство о регистрации автомобиля и наложить штраф до 3 тысяч злотых.