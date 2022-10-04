В Кракове будут раздавать детям из Украины вещи первой необходимости: как получить помощь

Самые молодые украинские беженцы, оказавшиеся из-за войны в Кракове, смогут получить гуманитарные наборы от организации International Rescue Committee. Вещи будет раздавать Centrum Praw Kobiet.

Кто может получить гуманитарные наборы и что в них входит

Проект ориентирован в первую очередь на украинских детей, спасающихся в Польше от русско-украинской войны.

Это интересно Большой успех начинается с маленьких шагов: как парень из Волыни добился успеха в Польше

Сейчас в организации есть комплекты для мальчиков в возрасте 2 – 5 лет, а также для девушек с двух до пяти и с одиннадцати до четырнадцати лет. В наборы входят средства гигиены и нижнее белье.

Где можно получить помощь

За детскими наборами от International Rescue Committee можно обращаться в краковскую клинику по адресу ul. Dunajewskiego 5, вход D (со двора). Вещи раздают уже с 1 октября с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Если родители или опекуны будут приходить за комплектами без детей, для которых их берут, то организаторы просят иметь с собой документ, подтверждающий личность ребенка.