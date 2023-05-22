На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска: как он будет работать

На границе между Украиной и Польшей ведется строительство нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховице". Его постоянный ввод в эксплуатацию планируется с начала 2024 года.

Пункт пропуска Нижанковичи – Мальховице

Польша ведет строительство пункта пропуска под названием "Нижанковичи – Мальховице" на границе с Украиной. Как известно, с февраля 2023 года пункт работает во временном режиме. Подробнее о том, когда он приступит к полноценной работе и особенностям пересечения – читайте дальше.

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В настоящее время на пункте "Нижанковичи – Мальховице" расположен модульный дом с бетонной дорогой, предназначенный только для прохождения грузовых автомобилей.

С польской стороны планируется также создание пункта, где смогут проезжать грузовики весом до 7,5 тонны. Такие пункты будут особенно полезны для экспортеров, например мяса, молочной продукции и электроники.

Завершение строительства нового пункта планируется к концу 2023 года, а в первом квартале 2024 года начнутся проезды автомобилей.

Украина хочет открыть еще больше пунктов пропуска

Наше государство ведет переговоры о строительстве новых пунктов пропуска на границе с Польшей.

У нас есть некоторые потенциальные места, где мы можем рассмотреть возможность строительства пунктов пропуска, но сначала мы должны проанализировать расходы, потенциальные выгоды в грузовом и пассажирском русле,

– отметил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

Он добавил, что если новые пункты пропуска будут открываться, вероятно, они будут небольшими и предназначенными для пассажирского движения.

"еОчередь" вскоре будет доступна для всех

В Украине запускают электронную очередь, работающую для любого транспорта, на 16 пунктах пропуска через границу. Записаться можно будет в "еОчередь" с июля – для автобусов, с августа – для легковых автомобилей.

При этом напомнили, что электронная очередь уже начала работать на границе с четырьмя соседними странами в рамках государственного сервиса "еОчередь" для грузовых автомобилей.