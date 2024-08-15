МИД меняет предоставление консульских услуг украинцам за рубежом

В МИД Украины намерены автоматизировать часть консульских услуг для украинцев за рубежом. Уже на начальном этапе это поможет существенно сэкономить время.

В МИД Украины анонсировали запуск обновленной информационно-коммуникационной системы. Именно она поможет цифровизировать ряд консульских процессов. Прогнозируют, что это существенно облегчит украинцам жизнь.

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Запуск обновленной системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80% (в зависимости от типа услуги). Часть услуг будет предоставляться дистанционно или частично дистанционно,

– отметили в МИД Украины.

Замечают, что системы МИД намерены глубоко интегрировать с реестрами и базами. Они должны обеспечить качественный обмен данными. Кроме того, предусматривают также возможность обратной связи. Реализовывать это удается благодаря сотрудничеству с Международной организацией по миграции, ПР ООН и УВКБ ООН.

Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас работают вместе с Министерством цифровой трансформации. Целью является интегрировать в новую систему получения документов с Дії.