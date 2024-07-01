Украинец, посетивший все страны мира, назвал рай и ад на Земле

Киевлянин Константин Симоненко посетил все страны мира. Он даже попал в Национальный реестр рекордов. Свою мечту мужчина осуществлял в течение 10 лет.

Константин ответил на вопрос, где на Земле можно найти настоящие рай и ад. По словам путешественника, первого вообще нет. В любой локации можно найти свои плюсы и минусы.

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В качестве примера, Константин привел Карибы. Отпуск там может очень понравиться. В то же время рано или поздно на островах наступает сезон ураганов. Тогда райский уголок превращается в довольно проблемное место. Кроме того, если вдруг станет плохо, придется срочно провести эвакуацию самолетом. Однако для этого нужно иметь время и деньги.

Между тем относительно ада Константин – увереннее. Здесь ему на ум приходит Гаити. Эта страна – самая бедная во всем Западном полушарии. На ее территории криминал просто зашкаливает.

Здесь криминал просто зашкаливает, даже хуже, чем в беднейших африканских странах: власть регулярно захватывают диктаторы, накатываются волны эпидемий холеры, землетрясения, уничтожающие все на своем пути, а недавно на глазах у толпы застрелили избранного президента. Не страна, а филиал ада,

– рассказал Константин.



За красотой Гаити скрывается настоящий ад / Unsplash

Где лучшее место на Земле

Путешественник Дрю Бински из США также посетил все страны мира. Мужчина рассказал о самой красивой локации на свете. Бински рассказал, что больше всего его поражают Филиппины. Там можно получить все, что мы так любим в путешествиях "в одном флаконе". Кроме того, на Филиппинах – очень дружелюбные люди.