Значительный рост: насколько подорожала коммуналка в Польше за год

За последний год в Польше значительно увеличилась стоимость содержания квартир и домов. Коммунальные услуги также ощутимо подорожали.

Цены на содержание жилья и коммуналку в Польше постоянно растут в течение года. Сейчас стоимость жилищных услуг фиксируется на самом высоком уровне. Насколько повысились тарифы в Польше и что подорожало больше всего – читайте в материале.

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Главное управление статистики Польши проанализировало данные за 2023 год и сравнило их с аналогичным периодом 2022 года. Вышло, что за первый квартал 2023 года стоимость содержания квартир и домов выросла в среднем на 21,3%.

Что подорожало больше всего

Давайте посмотрим на все показатели поподробнее. Далее указан процент роста цены на услугу за год:

оплата владельцам дома (czynsz) – рост на 17,6%;

водоснабжение – рост на 4,8%;

вывоз мусора – рост на 8,2%;

водоотвод – рост на 9,9%;

электроснабжение – рост на 22,6%;

газоснабжение – рост на 18,5%;

теплоснабжение – рост на 39%

Какая средняя коммуналка в Польше

Система оплаты коммунальных услуг в Польше сильно отличается от украинской. В государстве нет ЖЭКов, поэтому жители многоквартирных домов либо создают сообщества, либо организуют кооперативы. Тарифы могут сильно отличаться, в зависимости от того, в чьей собственности жилье – коммунальной или частной. В некоторых городах (как в Варшаве) более популярна фиксированная оплата, а в некоторых (как в Кракове) – счетчики.

Стоимость коммунальных услуг в Польше составляет в среднем около 400 – 650 злотых за двухкомнатную квартиру. Дома с газовым отоплением зимой могут потянуть более 850 злотых в месяц.

Что такое "‎чинш"

В стране существует понятие "czynsz" – фиксированные платежи, за которые нужно платить ежемесячно. Это плата за услуги, на которые не установлен счетчик. Размер таких платежей может существенно отличаться даже в пределах одного города. В среднем сумма за админуслуги составляет до 250 злотых в месяц.

Важно! Часто в объявлениях об аренде жилья указывают стоимость без "чинша". Это создает иллюзию выгодной цены. Поэтому при выборе дома проверяйте входит ли "‎чинш" в указанную стоимость.