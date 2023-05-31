Значительный рост: насколько подорожала коммуналка в Польше за год
Источник:yavp.pl
За последний год в Польше значительно увеличилась стоимость содержания квартир и домов. Коммунальные услуги также ощутимо подорожали.
Цены на содержание жилья и коммуналку в Польше постоянно растут в течение года. Сейчас стоимость жилищных услуг фиксируется на самом высоком уровне. Насколько повысились тарифы в Польше и что подорожало больше всего – читайте в материале.
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Главное управление статистики Польши проанализировало данные за 2023 год и сравнило их с аналогичным периодом 2022 года. Вышло, что за первый квартал 2023 года стоимость содержания квартир и домов выросла в среднем на 21,3%.
Что подорожало больше всего
Давайте посмотрим на все показатели поподробнее. Далее указан процент роста цены на услугу за год:
- оплата владельцам дома (czynsz) – рост на 17,6%;
- водоснабжение – рост на 4,8%;
- вывоз мусора – рост на 8,2%;
- водоотвод – рост на 9,9%;
- электроснабжение – рост на 22,6%;
- газоснабжение – рост на 18,5%;
- теплоснабжение – рост на 39%
Какая средняя коммуналка в Польше
Система оплаты коммунальных услуг в Польше сильно отличается от украинской. В государстве нет ЖЭКов, поэтому жители многоквартирных домов либо создают сообщества, либо организуют кооперативы. Тарифы могут сильно отличаться, в зависимости от того, в чьей собственности жилье – коммунальной или частной. В некоторых городах (как в Варшаве) более популярна фиксированная оплата, а в некоторых (как в Кракове) – счетчики.
Стоимость коммунальных услуг в Польше составляет в среднем около 400 – 650 злотых за двухкомнатную квартиру. Дома с газовым отоплением зимой могут потянуть более 850 злотых в месяц.
Что такое "чинш"
В стране существует понятие "czynsz" – фиксированные платежи, за которые нужно платить ежемесячно. Это плата за услуги, на которые не установлен счетчик. Размер таких платежей может существенно отличаться даже в пределах одного города. В среднем сумма за админуслуги составляет до 250 злотых в месяц.