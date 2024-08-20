Какие авиакомпании дают пассажирам меньше всего пространства для ног в салоне самолетов

Комфорт – одна из самых главных составляющих в путешествии. Поэтому авиакомпании призывают заботиться о комфорте пассажиров. Аналитики сформировали "черный список" на основе сравнения пространства для ног в самолетах.

При составлении рейтинга учитывали глубину пространства для ног, а также – ширину сиденья. Замечают, что некоторые авиакомпании продемонстрировали крайне плохие результаты.

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Какие авиакомпании оставляют пассажирам меньше всего места в самолете

Первые места в "черном списке" заняли венгерский лоукостер Wizz Air и британско-немецкая чартерная авиакомпания Tui. Своим пассажирам они оставляют лишь более 71 сантиметра.

В общем меньше всего места для ног во время долгих перелетов своим пассажирам предоставляет:

британская авиакомпания Virgin Atlantic – 76,2 – 78,7 сантиметра;

канадская авиакомпания Air Canada – 76,2 – 86,4 сантиметра.

Больше всего:

Emirates Airline;

Singapore Airlines.

Кроме того, положительные показатели среднего уровня продемонстрировал ирландский лоукостер Ryanair. Он оставляет пассажирам 76,2 сантиметра.



Комфорт во время полета – очень важен / Unsplash

Туристов призывают учитывать эти детали, ведь речь идет не только о ситуативном комфорте, но и общем влиянии на здоровье и самочувствие. Эксперты отмечают, что авиакомпании должны думать об этом и заботиться о своих клиентах.