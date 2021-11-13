Количество трудовых мигрантов в Чехии выросло втрое: власти усилили проверки

Согласно данным чешских таможенных проверок, количество нелегальных работников из-за границы продолжает расти. За последние 10 лет в Чехии насчитывается в три раза больше трудовых мигрантов.

На западе страны проверки в местных компаниях проводят еженедельно. Некоторые предприятия уже неоднократно нарушали трудовой кодекс Чехии, а больше всего нелегальных работников фиксируют в Пльзене, четвертом по величине городе республики.

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Проблема нелегальных мигрантов в Чехии

Чешские заводы часто зависят от иностранных работников, поскольку интерес чехов к работе на складских предприятиях неуклонно снижается. К примеру, в компании Grammer (Тахов) работает около 500 сотрудников, более 20% из которых – иностранцы. На предприятии отмечают, что им нужны еще 60 работников, которых придется ждать еще около полугода.

Мигранты из Монголии, Вьетнама, Украины и других стран часто умеют говорить по-чешски, поэтому мы обращаемся к ним и помогаем переезжать вместе с семьями. Но это очень длительный процесс, и у многих компаний нет времени ждать, поэтому нанимают неофициально,

– объясняет работник отдела кадров Grammer Мартин Куржея.

К слову, в Пльзенском крае работает около 65 тысяч иностранцев. В этом году чешская таможня проверила около 500 из них – каждый седьмой не имел разрешения на работу или другие необходимые документы.