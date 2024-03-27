Самый светлый день года: когда празднуют Пасху в Польше в 2024 году

Пасха для поляков – один из самых любимых праздников. Обычно его празднуют в семейном кругу. Накануне верующие идут на литургию света и освящают корзины с едой. А Пасха начинается с праздничного завтрака.

Пасха не имеет постоянной даты как Рождество. Традиционно ее отмечают в один из весенних месяцев, информирует Закордон 24. Обычно верующие западного обряда празднуют первыми.

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Когда в Польше празднуют Пасху в 2024 году

В 2024 году Пасху в Польше празднуют в воскресенье, 31 марта. Этот день – выходной. Кроме того, будут отдыхать люди и 1 апреля. Пасхальный понедельник, который еще называют "обливным" для поляков – время развлечений и веселья. В этот день молодежь массово обливается водой. Существует поверье: если в этот день промокнуть до нитки, повезет в любви.

В пасхальные дни люди собираются за праздничными столами, ходят друг к другу в гости и создают для себя светлые и радостные воспоминания. Отмечают, что большинство магазинов и заведений на Пасху не будут работать. В то же время в польских городах будут функционировать пасхальные ярмарки. Там продают вкусности, напитки, праздничный декор, изделия ручной работы.

В частности, местных жителей и туристов приглашают на ярмарки в:

Варшаву;

Гданьск;

Лодзь;

Катовице;

Познань.

Что поляки едят на Пасху

Поляки – настоящие гурманы. Поэтому их пасхальные столы "ломятся" от разнообразных блюд. Традиционной является праздничная выпечка – в частности, пасхальная "бабка", мазуреки, маковники и сырник. Кроме того, едят ветчину, сыр, колбасу, яйца, жаркое, паштеты. В магазинах продают разнообразные пасхальные лакомства. В частности, очень популярны шоколадные яйца и зайчики.



Шоколадные зайцы – любимое пасхальное лакомство / Unsplash

Кроме того, хорошей традицией является дарить пасхальные подарки. В частности, детям лакомства приносит Зайчик.