Когда начнут выплачивать украинским беженцам в Польше по 500+ злотых
Источник:Bankier
На Польшу пришелся основной поток беженцев из Украины. В стране действуют несколько программ по финансовой поддержке украинцев, среди которых и "500+".
Так, граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля, могут податься на получение 500 злотых на ребенка. Заявки стали принимать еще 26 марта.
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Что предполагает программа "500+" и когда стартуют выплаты
Согласно условиям, украинские семьи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 500 злотых на каждого ребенка, не достигшего 18-летнего возраста. Такую помощь беженцы будут получать на протяжении всего пребывания с детьми на территории Польши. Первые выплаты 500+ украинцам начнутся уже в мае этого года.
Управление социального страхования (ZUS) Польши получило около 318 тысяч заявок от граждан Украины по поводу 487 тысяч детей.
Условия получения 500 злотых
- Подтверждение прибытия в Польшу после 24 февраля.
- Получение номера PESEL.
- Наличие открытого счёта в польском банке.
- Наличие польского телефонного номера.
Где можно получить дополнительную информацию о программе "500+"
- Информацию о семейных выплатах предоставляют по телефону – 22 444 02 55. Линия доступна в рабочие дни с 8:00 до 18:00.
- Вопросы также можно отправлять по электронному адресу – UA@zus.pl.
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