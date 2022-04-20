Когда начнут выплачивать украинским беженцам в Польше по 500+ злотых

На Польшу пришелся основной поток беженцев из Украины. В стране действуют несколько программ по финансовой поддержке украинцев, среди которых и "500+".

Так, граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля, могут податься на получение 500 злотых на ребенка. Заявки стали принимать еще 26 марта.

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Что предполагает программа "500+" и когда стартуют выплаты

Согласно условиям, украинские семьи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 500 злотых на каждого ребенка, не достигшего 18-летнего возраста. Такую помощь беженцы будут получать на протяжении всего пребывания с детьми на территории Польши. Первые выплаты 500+ украинцам начнутся уже в мае этого года.

Управление социального страхования (ZUS) Польши получило около 318 тысяч заявок от граждан Украины по поводу 487 тысяч детей.

Условия получения 500 злотых

Подтверждение прибытия в Польшу после 24 февраля.

Получение номера PESEL.

Наличие открытого счёта в польском банке.

Наличие польского телефонного номера.

Где можно получить дополнительную информацию о программе "500+"

Информацию о семейных выплатах предоставляют по телефону – 22 444 02 55. Линия доступна в рабочие дни с 8:00 до 18:00.

Линия доступна в рабочие дни с 8:00 до 18:00. Вопросы также можно отправлять по электронному адресу – UA@zus.pl.

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