Когда Израиль окончательно выйдет из карантина

Ситуация с коронавирусом в стране практически стабилизировалась. Количество новых случаев заражений COVID-19 не увеличивается, а полную вакцинацию прошли уже 56,5% жителей. Поэтому Израиль отменит все карантинные ограничения уже с 1 июня текущего года.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения страны. Юлий Эдельштейн отметил, что Израиль возвращается к привычной жизни.

Актуально Что ждет Венгрию после ослабления карантина

Как будет происходить выход из карантина

Пресс-служба Министерства здравоохранения страны сообщила, что после снятия карантина так называемые системы Purple Badge и Green Pass не будут приниматься во внимание. Это значит, что жителям страны больше не будут нужны доказательства вакцинации для того, чтобы пройти в разные места.

Ограничение пропускной способности магазинов, ресторанов и других мест будут отменены. Во время массовых собраний, в помещениях или на открытом воздухе, дополнительных ограничений тоже не будет.

Меньше, чем полгода назад мы начали кампанию вакцинации. Благодаря прекрасной работе работников системы здравоохранения, мы провели лучшую акцию прививок в мире. Мы уже давно пожинаем свою награду в виде низкой заболеваемости,

– прокомментировал выход из карантина Юлий Эдельштейн.

Однако, после аннулирования всех карантинных запретов, масочный режим в помещениях все еще будет обязательным. Такое требование останется минимум в течение первых двух недель. Эксперты в области здравоохранения пока оценивают, следует ли отменять эту директиву.

Въезд и выезд в страну также будет сопровождаться серьезными ограничениями. Это связано с рисками завоза в страну новых штампов коронавируса. Эдельштейн призвал израильтян не ездить в страны с высоким уровнем заболеваемости и соблюдать нормы дистанции, находясь за границей.

Напоминаем, что Израиль обеспечивает жителям прививки от COVID-19 препаратом. Сейчас в 22 больницах Израиля нет ни одного больного на COVID-19, а медицинский персонал не находится на карантине из-за влияния вируса. По данным министерства, более 5,1 миллиона населения получили обе дозы вакцины.

Израиль отменит все карантинные ограничения летом / Фото Unsplash