Чтобы сэкономить: назвали периоды, когда выгоднее всего покупать авиабилеты в 2024 году

Собираясь в путешествие, стоит спланировать свой бюджет. В частности, нужно учесть расходы на перелет, жилье, питание, приятные сувениры для себя и друзей. Однако туристов предупреждают: на первом – авиаперелетах – можно существенно сэкономить.

Скотт Киз – основатель ресурса для бронирования авиабилетов Going – рассказал о так называемых "окнах Златовласки". Если покупать билеты в это время, можно существенно сэкономить.

Обратите внимание Влюбляет с первого взгляда: какой город в Европе – самый бюджетный для туризма

Фиксированных дат "окна Золотоволоски" не имеют. Они зависят от сезонов и праздников. Поэтому путешественникам стоит самостоятельно следить, как меняются цены на авиабилеты. Самый легкий способ – подписаться на оповещения от сервисов.

Также отличный способ сэкономить – посещать страны в нетуристические сезоны. Кроме того, стоит помнить, что билеты существенно дорожают в то время, когда на территории государства происходит долгожданное событие. Например, говорится о периоде цветения сакур в Японии или карнавале в Венеции.

Когда лучше всего покупать билеты в 2024 году

Также путешественники рассказали, когда лучше всего покупать билеты в 2024 году. Чтобы бюджетно отправиться в весенний отпуск, билеты лучше всего покупать в марте и начале апреля. Оптимальный срок – за 23 – 59 дней до вылета.

Между тем для летней поездки оптимально приобрести билеты также в марте – апреле. Планировать путешествие лучше всего уже сейчас. А если перенести ее на сентябрь, можно сэкономить еще 20%.

Искать самые дешевые билеты на рождественские каникулы стоит уже в июле.