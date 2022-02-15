Когда в Чехии отменят карантинные ограничения: министр здравоохранения назвал дату

Областные санитарно-эпидемиологические станции Чехии получили новые методические рекомендации. Минздрав республики планирует отменить несколько значительных карантинных ограничений.

По документу, лица, имевшие контакт с инфицированными COVID-19, не будут вынуждены отбывать период самоизоляции. Вместе с тем после получения положительного теста на коронавирус карантин увеличится с 5 до 7 дней. Изменения должны вступить в силу с 19 февраля. При этом полностью отменить противопандемические ограничения Минздрав Чехии планирует с 1 марта, однако есть некоторые нюансы.

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Когда и при каких условиях отменят карантинные ограничения в Чехии

С 19 февраля вместе с ослаблением противопандемических ограничений, вероятно, исчезнет возможность использования так называемого "рабочего карантина". В настоящее время он применяется для работников учреждений здравоохранения и социальных служб и гарантирует покрытие вынужденных больничных.

Вместе с тем министр здравоохранения Чехии Властимил Валек заявил, что противопандемические ограничения в республике планируют отменить до начала марта. С этой даты, за исключением масочного режима, никаких антиковидных мер не предусмотрено.

После 1 марта также прекратим отслеживать контакты инфицированных. Нас ждут те же меры, что при желтухе или любом другом инфекционном заболевании,

– добавил Валек.

Однако министр подчеркнул, что ситуация с карантином все еще может быстро измениться. В частности, ограничения могут не отменить, если будут происходить локальные вспышки пандемии или количество госпитализаций больных COVID-19 начнет стремительно расти.

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