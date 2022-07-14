На Майорке туристы будут вынуждены подписывать "кодекс поведения"

Отели на популярном испанском курорте Майорка запустили новый план борьбы с буйными туристами. В частности, полиция проведет обучение для сотрудников местных гостиниц.

"Кодекс поведения" для туристов на Майорке

Такое решение призвано научить работников гостиниц справляться с пьяными посетителями. Также туристы должны будут подписать "кодекс поведения".

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Так, теперь при заселении в отеле некоторых районов Майорки туристов хотят заставить подписывать так называемый "кодекс поведения". Сотрудники отеля запустили такой план после нескольких инцидентов, случившихся из-за пьяных гостей.

Владельцы гостиниц в районе Плайя-де-Пальма заявили, что принимают меры "из-за бездействия местных властей".

Полиция проведет обучение для работников гостиниц

Также отмечается, что полиция Майорки проведет обучение для сотрудников местных гостиниц, чтобы научить их справляться с пьяными гостями, в частности в популярных районах Ареналь и Кан-Пастилья.

Владельцы гостиниц даже предусмотрели дополнительные средства на оплату большего количества охранников.

На Майорке постоянно случаются "пьяные" инциденты

Из года в год люди на Майорке жалуются на незаконные уличные вечеринки и акции, такие как "Два за один напиток". Владельцы гостиниц рассказали, что некоторым туристам предлагают определенные напитки во время трансфера в аэропорт, и в гостиницу они прибывают уже под хмельком.

Дэвид Сервера из Ассоциации жителей городка Льюкмайор на Майорке говорит, что нередко туристы, весело проводящие время в компании с алкоголем, поджигают пляжные зонтики, разбивают мусорные урны и устраивают драки.

К слову, Майорка уже ввела строгие законы об употреблении алкоголя, например, на курорте Магалуф, где проводятся вечеринки. В барах запрещено выпивать сколь угодно, а круизы с алкоголем запрещены.

Также в некоторых отелях с системой "все включено" туристы могут выпить максимум 6 напитков, чтобы предотвратить хулиганское поведение.

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