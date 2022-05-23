KLM предлагает украинцам специальные тарифы на любые направления по Европе

Нидерландские авиалинии KLM предлагают украинцам специальные тарифы на перелеты. Авиабилеты со скидкой можно приобрести из Венгрии, Польши и Румынии по любому европейскому направлению авиакомпании.

KLM предлагает украинцам скидку на авиабилеты

Такое предложение действует для бронирования до 30 июня 2022 года и только на билеты в одну сторону. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании KLM.

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Уважаемые пассажиры! Если вы резиденты Украины, то можете получить специальные тарифы KLM для вылета из Венгрии, Польши и Румынии в любое европейское направление авиакомпании. Специальные тарифы действуют для бронирования до 30 июня 2022 года,

– говорится в сообщении.

Все рейсы KLM выполняются со стыковкой в ​​Амстердаме. Цена авиабилетов составляет около 100 – 150 евро в зависимости от направления. В эту стоимость входит две единицы регистрируемого багажа и бесплатная перевозка домашних питомцев.

Как забронировать билеты по специальному тарифу?

Бронирование по специальному тарифу осуществляется исключительно через колл-центр по номеру +380 (0) 89 324 09 40 (с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:30).

Еще раз подчеркнем, забронировать билеты можно только позвонив в колл-центр, приобрести билеты по этому специальному тарифу на сайте – невозможно.

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