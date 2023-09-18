Бранденбургские ворота облили краской: очередная акция экоактивистов

Визитную карточку Берлина – Бранденбургские ворота – облили краской климатические активисты. После такой акции полиция задержала их на месте.

Такой перформанс устроили участники движения "Последнее поколение". Они использовали желтую, красную и оранжевую краски, чтобы облить все 6 колонн Бранденбургских ворот. Также пострадала площадь перед историческим памятником.

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Огнетушители с краской

Экоактивисты из "Последнего поколения" рассказали, что использовали огнетушители, которые заправили краской заранее и незаметно пронесли на площадь.

Участники акции призвали отказаться от ископаемого топлива и вынудить власти больше бороться с изменениями климата.

Сразу после инцидента на место прибыли экстренные службы – пожарные и полиция. Правоохранители задержали 14 человек. Представители берлинских властей и политики от разных партий уже осудили такую акцию.

Радикальные активисты

Действия климатических активистов становятся все более дерзкими. В последнее время в Германии доставляли хлопоты протестующие, которые приклеивали себя к дорогам и взлетно-посадочным полосам. Таким образом, они пытаются перекрыть движение транспорта или заблокировать работу аэропортов. Все ради того, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата: так пытаются заставить власти Германии делать больше для экологической безопасности.

В ближайшие дни в Берлине запланирован ряд климатических митингов.

Экологические протесты в Германии

"Последнее поколение" регулярно требуют от немецкого правительства более решительных мер по борьбе с изменением климата. Они добиваются ограничения максимальной скорости движения на автобанах до 100 километров в час и распространения железнодородного билета за 49 евро на территорию всей Германии. В этот раз они призвали отказаться от бензина, газа и угля не позднее 2030 года.

В ноябре прошлого года экологические активисты на два часа остановили работу аэропорта Берлин-Бранденбург. В мае – облили оранжевой краской частные самолеты на аэродроме. А в этом июне марш "Последнего поколения" парализовал дорожное движение в Кельне.

Климатический марш в Кельне / Фото Michael Bause