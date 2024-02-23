"Я просто начал молиться": пассажир увидел, как крыло самолета разваливается в воздухе

Многие люди испытывают страх перед полетами. Но то, что пришлось пережить Кевину Кларку, трудно даже представить. Когда мужчина находился на борту самолета, на его глазах начало разваливаться в воздухе крыло.

Кларк летел рейсом от авиалинии United Airlines. Самолет летел из Сан-Франциско в Бостон (США).

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Только самолет поднялся в воздух, как Кларк почувствовал сильную вибрацию. До этого ее не было. Впоследствии выяснилось, что в процессе полета самолет потерял часть обшивки правого крыла. Это привело к тому, что экипаж был вынужден совершить аварийную посадку. В качестве локации выбрали аэропорт Денвера.

Клак рассказал жуткие детали

67-летний Кларк был одним из 165 пассажиров, которые летели этим рейсом. Только полет начался, как командир воздушного судна объявил о незначительных повреждениях. Речь шла о правом крыле. Чтобы понять, что происходит, Кларк открыл шторку и выглянул в окно. Тогда мужчина увидел, что часть обшивки правого крыла "буквально развалена".

Как раз собираемся приземлиться в Денвере, а крыло распадается на части. Я просто начал молиться, чтобы мы пролетели мимо турбулентности,

– рассказал мужчина.

В конце концов, Кларк решил, что больше не может смотреть в окно. К счастью, все завершилось хорошо. Пилот смог посадить самолет в Денвере. Все пассажиры ближайшим рейсом отправились в Бостон.

Сейчас продолжается расследование инцидента. Что стало причиной такого "срыва" крыла, пока не раскрывают.