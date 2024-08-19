Мода "требует" жертв: китаянку силой сняли с самолета из-за сумочки Louis Vuitton

В одном из крупнейших аэропортов Китая произошел "драматический" инцидент, который ошеломил пассажиров и сотрудников авиакомпании. Женщину-путешественницу сняли с рейса после того, как она отказалась выпустить из рук роскошную сумочку Louis Vuitton.

Происшествие произошло в аэропорту китайского города Чунцин. Пилоту пришлось развернуть рейс и вызвать полицию.

Читайте также "Гениально": пассажир без билета умудрился пролететь всю Европу

Китаянку сняли с самолета из-за сумки Louis Vuitton

Рейс в Китай от 10 августа был задержан более чем на час после того, как пассажирка отказалась выполнить требование бортпроводников убрать свою дизайнерскую сумочку под сиденье перед ней.

По словам очевидцев, женщина, личность которой не удалось установить, начала волноваться, когда ее попросили переложить сумочку Louis Vuitton стоимостью 3 000 долларов из верхнего отсека на пол. Несмотря на неоднократные просьбы бортпроводников, женщина отказывалась сдвинуться с места, ссылаясь на опасения за безопасность своей роскошной вещи.

В это время самолет уже выруливал на взлетную полосу. Поскольку девушка демонстративно играла в телефоне и игнорировала все указания бортпроводников, пилоту пришлось развернуться и вызвать полицию. Девушку вместе с сумочкой вывели из самолета и сняли с рейса, – говорится в сообщении.

В результате рейс был задержан примерно на час, что повлекло неудобства для других пассажиров на борту. В конце концов женщину вывели из самолета, что позволило рейсу вылететь без дальнейших инцидентов. Другие пассажиры начали аплодировать, когда пассажирку заставили покинуть воздушное судно.

Заметим, авиапассажиров всегда просят хранить свои сумки в багажных отделениях над головой или под сиденьями перед ними, поскольку все, что может стать "снарядом" или заблокировать путь эвакуации в случае турбулентности или эвакуации, представляет угрозу безопасности.