В Китае впервые с 2020 года возобновили выдачу всех типов виз для иностранцев

В Китае впервые за три года после начала пандемии COVID-19 снова будут выдавать иностранцам визы всех типов. Это произойдет с 15 марта.

Китай снова будет выдавать визы иностранцам

Департамент консульских дел МИД КНР сообщил, что визы для иностранцев снова начнут выдавать. Посольства и консульства за границей начнут работать в обычном режиме.

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Имеющие действующие визы тоже могут въезжать в Китай. Но это касается только иностранцев, получивших документы до 28 марта 2020 года.

Визовые ведомства, расположенные за границей, возобновляют рассмотрение и выдачу различных типов виз для въезда иностранцев в Китай. То же касается и портовых виз.

Как уточнило агентство Reuters, меры направлено на оживление экономики КНР на фоне одних из самых низких темпов ее роста почти полвека.

Возобновление подачи заявок на все типы виз устраняет еще одно значительное препятствие для восстановления нормальных путешествий между Великобританией и Китаем,

– сказал директор Китайско-британского делового совета Том Симпсон.

По его словам, совет уже заметил, что заявки на деловые поездки и количество прибытий в Китай начали увеличиваться с января. Рассчитывают, что новость о возобновлении выдачи виз приведет к еще большему росту посещений, в частности с целью туризма.

Восстановлен и безвизовый режим для ряда регионов

Власти Китая также решили вернуть безвизовый въезд для иностранцев из Гонконга и Макао и путешествующих круизными лайнерами. Новые правила начнут действовать уже с 15 марта.

Наконец, безвиз будет снова действовать для туристических групп из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в городе Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.