Километровых очередей на границе Польши с Украиной уже нет

Украинцы массово возвращают на родину в период новогодне-рождественских праздников. Поэтому на границе со стороны Польши часто образуются огромные очереди. 2021 год – не исключение.

26 декабря по состоянию на 15.00 по польскому времени ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил Томаш Баарт-Бартецки, администратор фейсбук-группы "Granica/Граница PL – UA".

Интересно Настоящая зимняя сказка: как празднуют Рождество и Новый год в Польше

Огромных очередей уже нет

Администратор группы уточнил, что речь идет обо всех пунктах пропуска между Польшей и Украиной. "Нет очередей", – заверил Баарт-Бартецки. В комментариях к его сообщению пользователи сети, недавно пересекавшие границу, подтверждают его слова. В то же время, они предостерегли, что ситуация снова может осложниться после завершения зимних праздников.



Сообщение в фейсбук-группе о ситуации на границе / Скриншот

Чтобы не "застрять" в очередях на границе, таможенники и пограничники рекомендуют наблюдать ситуацию в разных пунктах пропуска с обеих сторон на ведомственных сайтах или на порталах ОГА. Отправляться следует туда, где ожидает меньше людей.

Что этому предшествовало

Ранее на границе с польской стороны сформировались километровые очереди желающих попасть в Украину. Трудовые мигранты и путешественники возвращались домой, чтобы встретить Новый Год и Рождество в кругу семьи.

Такое скопление на границе типично для зимнего периода. Впрочем, людей в конце декабря было так много, что некоторым приходилось ждать того, чтобы пройти пограничный контроль, от 12 до 24 часов.

На польско-украинской границе были очереди: смотрите видео 24 канала