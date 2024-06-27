The Economist добавил Киев в десятку худших городов мира для жизни: что об этом думают киевляне

Издание The Economist опубликовало ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. Украинцев неприятно удивило, что Киев оказался в десятке худших. Наша столица заняла аж 165 место из 173.

Рейтинг сформировали аналитики британского издания The Economist. Они оценивали города, в частности, по следующим критериям: инфраструктура, образование, экология, здравоохранение, культура и окружающая среда, а также – стабильность. Лучшей для жизни в очередной раз признали Вену.

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Киев – в десятке худших

В рейтинге The Economist Киев – в десятке худших. Город получил лишь 44,5 балла (при условии, что Вена – 98,4). Украинскую столицу аналитики поместили на 165 место из 173. В целом десятка худших городов для жизни городов мира выглядит так:

Каракас (Венесуэла)

Киев (Украина)

Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея)

Хараре (Зимбабве)

Дакка (Бангладеш)

Карачи (Пакистан)

Лагос (Нигерия)

Алжир (Алжир)

Триполи (Ливия)

Дамаск (Сирия).

Стоит заметить, что позиция Киева в рейтинге, по меньшей мере, удивляет. Да, Украина находится в условиях полномасштабной войны. Украинцы, в частности, киевляне вынуждены ценой собственных жизней бороться за свободу родного города и своей страны. В то же время, несмотря на воздушные тревоги и многочисленные атаки российских захватчиков, Киев продолжает жить и развиваться. В городе основывают новые бизнесы, открывают десятки заведений, создают бренды, которыми восхищаются в разных уголках мира, проводят различные мероприятия.



Киев – любовь миллионов / Unsplash

Что о рейтинге думают киевлянки

Закордон 24 расспросил жительниц Киева, согласны ли они с позицией города в рейтинге. Как выяснилось, – нет. Киев считают комфортным для жизни. Замечают: плюсы существенно преобладают над минусами.

Киевлянка Ирина рассказала, что любит Киев за его зелень и невероятно красивый Днепр:

Люблю Киев за то, что здесь много парков и мест для прогулок и отдыха, много зелени и есть большой и красивый Днепр) А еще нравится "многослойность" города – как его старая часть удачно сочетается с новыми зданиями.

Киевлянка Алина заметила, что жизнь в Киеве имеет гораздо больше плюсов, чем минусов:

"Есть свои недостатки, но все же жизнь в Киеве имеет гораздо больше плюсов. Во-первых, это чистота и зелень. Центр всегда супер чистый, я постоянно вижу работу коммунальщиков, урны на каждом шагу. В каждом микрорайоне есть сквер или парк, в центре их даже больше, чем на окраинах. А для города-миллионника это редко и ценно. Я живу в Киеве более 7 лет и до сих пор вижу дендропарки, парки, в которых я до сих пор не была, и более того, не слышала.

Во-вторых, это люди и обслуживание в общественных местах. У нас очень высокая культура обслуживания, вежливости и гостеприимства. Особенно люди изменились после начала полномасштабного вторжения, мы стали более эмпатичны друг к другу это сто процентов.

По безопасности, я конечно понимаю, что есть районы, на которых не так комфортно. Но я могу выбрать для жизни, собственно так и выбираю, районы, в которых сама вечером чувствую себя абсолютно спокойно и в безопасности.

Киев – это культурный и художественный центр. Несмотря на непростую ситуацию в стране, я вижу крутые инициативы, выставки, фестивали, здесь люди хотят развиваться и вдохновляют на это других.

Единственный минус, который я действительно вижу в столице, это пробки. Сейчас не работает часть ветки метро и это заметно и дискомфортно. Просто наземный общественный транспорт очень развит. Хочу заметить, что маршрутка по Киеву стоит всего 15 гривен, а метро и автобусы 8 гривен!

К тому же мне часто приходится ездить по Большой Кольцевой улице, раньше пробки в час пик были бешеными. Последний год ее начали расширять и когда закончится ремонт, думаю, будет супер удобно.

Стоит признать минус относительно подорожания недвижимости. За последний год цены выросли очень заметно. Еще у меня в семье есть авто, и я хочу заметить, что заправочные станции есть по всему городу, и проблемы с парковкой не такие страшные как их рисуют, еще ни разу не было, чтобы мы место искали более 10 минут".