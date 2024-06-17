Мужчина, который живет на круизном лайнере, признался, сколько тратит ежемесячно

Кевин Мартин из Миссури (США) частично живет на круизном лайнере. Он замечает, что это – не настолько дорого, как можно себе представить.

Мартин охотно делится деталями о своей жизни на круизном лайнере. Стоит заметить, что мужчина не рекомендует проводить в море 365 дней в году. Стартовать стоит с лайтового формата – от 45 дней до 6 недель.

Обратите внимание "Не похоже на Испанию": пара ехала в отпуск, а оказалась за тысячи километров

Одним из главных плюсов жизни на круизном лайнере Мартин считает еду. Он замечает, что это – одновременно благословение и вызов. Поскольку, имея в доступности столько вкусностей, очень трудно держать себя в руках. В частности, можно насладиться блюдами различных кухонь.

Это просто – очень круто. У вас есть неограниченное количество пищи. Вы можете питаться здорово, если хотите, есть много вкусных вариантов. Или вы можете целый день наслаждаться пирожными, если хотите есть только десерты,

– заявил Мартин.

Он заявил, что обожает сходить на берег. Любимый порт – в Таллине (Эстония).



Майкл охотно делится своим опытом / Скриншот с видео

Сколько стоит жизнь на круизном лайнере

Мартин заявил, что жить на круизном лайнере – не так дорого, как может казаться. Всего в месяц мужчина тратит около 1500 фунтов стерлингов (более 77 тысяч гривен).