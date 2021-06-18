Каждый третий работодатель Польши готов платить украинцам больше, чем своим соотечественникам

Компания Personnel Service провела социологический опрос среди руководителей польских компаний, где не обошла вниманием вопрос трудовых мигрантов из Украины. Согласно свежим данным, украинцев трудоустраивают почти 30% предприятий республики.

Каждая четвертая компания в Польше намерена нанять украинцев на работу в течение следующего года. Кроме этого, каждый третий руководитель польского бизнеса готов платить гражданам Украины зарплату выше, чем своим соотечественникам.

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Personnel Service опубликовала данные опроса польских предпринимателей в "Барометре польского рынка труда".

Больше всего сотрудников из Украины можно найти в польских компаниях с командой более чем 250 человек – 45% из них уже наняли на работу украинцев,

– говорится в результатах опроса.

Относительно среднего бизнеса, то каждая третья компания имеет в своем штате украинцев, а среди малых предприятий этот показатель достигает 25%.

Наибольший спрос на работников из Украины в предприятиях промышленной отрасли – более 33%. На втором месте разместились коммерческие компании с показателем 27%, а на третьем – сфера предоставления услуг – 20%.

Где в Польше нанимают на работу украинцев / Фото Unsplash

По мнению экспертов, финансовые возможности остаются ключевым аспектом для украинцев в принятии решения по поводу выбора конкретного работодателя.

Следовательно, более 33% предприятий Польши готовы платить зарплату гражданам Украины даже выше, чем полякам, лишь бы те согласились на них работать. Для сравнения, в 2020 году на такое условие соглашались 28% бизнесменов.