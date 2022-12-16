От 500 евро на семью: в Каталонии начнут выплачивать финансовую помощь украинцам

В Испании денежную помощь украинским беженцам начали выплачивать только с августа. С 15 декабря заявки на выплаты средств начнут принимать и в Каталонии.

Каталония вводит выплаты украинским беженцам

Об этом сообщается на сайте Женералитета Каталонии (Generalitat de Catalunya). Там появилась страница с информацией о предоставлении помощи украинцам.

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На помощь могут рассчитывать украинские беженцы, зарегистрированные в муниципалитете в Каталонии и не имеющие достаточных финансовых ресурсов: их месячный доход составляет менее 481 евро у взрослого, или менее 629 евро – у матери с ребенком.

Максимальная сумма, которую можно получить, составляет 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого несовершеннолетнего.

– сообщается на сайте.

Таким образом, семья из двух взрослых получит до 800 евро, а мать с ребенком – 500 евро.

Как получить финансовую помощь?

Подать заявку на получение выплаты можно на сайте Женералитета Каталонии.

Срок подачи – с 15 декабря по 31 января 2023 года. Максимальный период выплат – 6 месяцев без продления.

, Каталония оказалась на втором месте после Валенсии по числу украинских беженцев в Испании. Регион со столицей Барселона привлек 34 000 искателей убежища. Известно, что Испания с начала войны приняла более 150 000 украинских беженцев.