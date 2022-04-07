Карты побыту в Польше выдают в особом порядке: что изменилось для украинцев

Еще 12 марта в Польше вступил в силу Закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории государства". Новые правила действуют задним числом – с 24 февраля 2022 года. Рассказываем подробнее, что он предусматривает и какие нововведения ждут, в частности, владельцев карт побыту

Украинцы, оказавшиеся в Польше из-за войны, которую развязал диктатор Путин, с нетерпением ждали специального закона о легализации их пребывания в стране. Его положения призваны упростить адаптацию беженцев и касаются лиц с гражданством Украины или их жен или мужей без такого гражданства.

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Что регулирует новый закон

правила поручения работы гражданам Украины, легально находящимся в Польше;

некоторые права граждан Украины, нахождение которых на территории Польши считается легальным;

правила продления сроков легального пребывания граждан Украины и срока действия документов, дающих право на пребывание;

положения об обучении, воспитании и уходе за детьми и учащимися, являющимися гражданами Украины;

принципы осуществления хозяйственной деятельности гражданами Украины, легально находящимися в Польше.

Что этот закон меняет по поводу работы в Польше

Закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории того государства" предусматривает освобождение от обязательного наличия разрешения на работу. Это касается всех граждан Украины, которые находятся в Польше легально. Это касается граждан Украины, которые получат по особой процедуре разрешение на временное проживание и работу. Таким образом, им не следует предъявлять официальный документ от работодателя.

Все граждане Украины не должны получать разрешение на работу, которые находились в Польше легально до или после 24 февраля. Работодатель должен только сообщить Ужонду труду в течение 14 дней о начале работы украинцев через систему praca.gov.pl.



Украинцам не нужно показывать разрешение на работу от работодателя / Фото inpoland

Что это значит для владельцев карт побыту

Если вы подали документы на карту временного побыту до 01.01.2021 года, то из-за вступившего в силу нового закона вам не нужно предъявлять официальный документ от места работы, о котором говорится в art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cizoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Также иностранцам, подавшим документы на временное пребывание до 01.01.2021, не нужно показывать данные о зарплате в 3 010 злотых брутто.

Если граждане Украины подали соответствующие документы от работодателя и получили разрешение на работу, считается, что они работают легально без обязательного изменения децизии.

Граждане Украины, которым выдана карта побыту от места работы в ускоренном порядке, могут работать без ограничений, о которых говорится в предварительно полученных документах от работодателя. Кроме того, украинцы не должны иметь разрешение по карте в связи с изменением работодателя.