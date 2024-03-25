Карта побыту для украинцев: как получить временный вид на жительство в Польше в 2024 году

Польша продолжает поддерживать украинцев, которые ищут убежища. В частности, страна продлила временную защиту до 30 июня 2024 года и предлагает подать заявление на получение Карты побыту.

Впрочем, существует немало нюансов, о которых стоит знать прежде чем оформлять заявление. К примеру, определиться с видом необходимого документа и ознакомиться с нюансами по его представлению.

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Поэтому что такое карта временного побыту (karta czasowego pobytu), в чем ее особенности и что нужно знать об основаниях для ее получения в 2024 году, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

Карта побыту: что это такое и какие виды существуют

Карта побыту – это документ, который предоставляет украинцам право на временное или постоянное проживание в Польше. Кроме того, он удостоверяет легальный статус пребывания в стране и гарантирует доступ к ряду важных услуг, включая трудоустройство, образование, социальную и медицинскую помощь.

Также карта побыту позволяет пересекать границу государства без необходимости оформлять визу.

Этот документ содержит информацию, которая подтверждает личность иностранца, в частности:

фото,

анкетные и биометрические данные,

адрес регистрации места жительства,

номер PESEL,

условия доступа к рынку труда.

Карта побыту для украинцев в Польше / Фото migrantlife

Всего в Польше существует три вида карт побыту:

карта временного побыту. Обычно такое разрешение выдают сроком от 1 до 3 лет с возможностью многократного пролонгирования; карта постоянного побыту. Разрешение выдают на неограниченный срок. При этом саму карточку следует обновлять раз в 10 лет; карта долгосрочного резидента ЕС. Разрешение на неограниченный срок, но раз в 5 лет надо заменять саму карточку.

Следует заметить, что украинцы имеют право получить каждую из вышеперечисленных карт побыту. Впрочем, самым популярным вариантом среди переселенцев остается вариант временного пребывания. Это объясняется, в частности, тем, что для получения этой карты не нужно сдавать экзамен по польскому языку, доказывать наличие польских корней или иметь работу высокой квалификации.

Украинцы в Польше имеют право получить карту побыту / Фото Unsplash

Какие основания для получения карты временного побыту

Все граждане Украины со статусом UKR, которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеют право подавать документы на карту побыту. Важно, что ждать 9 месяцев, как это было когда-то, больше не придется.

В то же время важно учесть, что основаниями для получения документа могут быть или работа, или хозяйственная деятельность на территории страны. Другие основания украинцы со статусом UKR пока использовать не могут.

Для лиц, которые проживали на территории Польши до 24 февраля 2022 года, эти основания несколько иные. К ним относятся:

работа в пределах страны (нужно предоставить действующий рабочий контракт и разрешение на трудоустройство);

(нужно предоставить действующий рабочий контракт и разрешение на трудоустройство); обучение на стационаре (нужно предоставить документ, подтверждающий обучение в университете, полицеальной школе или долгосрочных языковых курсах, в некоторых случаях – квитанцию об оплате обучения);

(нужно предоставить документ, подтверждающий обучение в университете, полицеальной школе или долгосрочных языковых курсах, в некоторых случаях – квитанцию об оплате обучения); воссоединение семьи ( дети или супруги поляков, или иностранцев, которые уже имеют вид на жительство, могут получить карту побыту);

дети или супруги поляков, или иностранцев, которые уже имеют вид на жительство, могут получить карту побыту); открытие собственного бизнеса.

В перспективе, лица, которые получат одобрение, получат 3-летний легальный вид на жительство в Польше. Для продления карты временного побыту необходимо повторно подать все документы. Рекомендовано отправлять заявление заранее, в идеале – за несколько месяцев до окончания срока действия текущей карты.

Если же оснований для продления карты нет (увольнение с работы, отчисление из учебного заведения), обязательно нужно написать заявление на отказ от документа.

Особенности оформления карты побыту

Для того чтобы получить одну из карт побыту, лицо должно подать необходимые документы в воеводское управление по месту своего проживания.

Также можно заполнить заявку онлайн на платформе MOS. После заполнения заявки ее следует напечатать, подписать, добавить необходимые документы и отправить в воеводское управление по месту жительства.

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Пакет документов для получения карты побыту состоит из общего перечня справок, а также дополнительных документов, который зависит от оснований для подачи. В частности, нужно предъявить:

2 копии анкеты-заявления на польском языке;

фото (4 штуки, 3,5х4,5 сантиметра);

2 копии и оригинал загранпаспорта. Если надо продлить карту – то стоит взять старый документ;

квитанцию об оплате услуги.

Анкету можно заполнить онлайн на сайте InPol или распечатать. К этому пакету документов надо добавить те, которые подтверждают основания для получения карты побыту – например, договор на работу или учебу. Если какие-то из документов на украинском языке – необходимо сделать присяжный перевод.

список необходимых документов можно посмотреть на официальном сайте . И окончательный перечень выдадут во время процедуры снятия отпечатков пальцев. Именно на этот список и советуют ориентироваться украинцам.

Как оформить Карту временного побыту в Польше / Фото Shutterstock

Сбор за оформление карты временного побыту составляет 440 злотых. Оплачивается в кассе госоргана – Уженди, который будет заниматься рассмотрением дела.

Когда могут отказать в карте побыту

При оформлении документов всегда можно столкнуться с отказами. Однако, зная причины, легче предотвратить возникновение неприятных ситуаций. Так, помешать получению карты может:

представление заведомо ложной информации или поддельных документов;

контракт от работодателя, который ранее имел нарушения по трудовому или налоговому законодательству;

возбуждение уголовного дела в отношении иностранца, а также его пребывание в местах лишения свободы;

подача заявки за пределами Польши;

отказ заявителя предоставлять отпечатки пальцев;

не указана полная подпись, которая должна сопровождаться именем и фамилией латиницей;

не полностью заполненное заявление, несоблюдение установленных требований к фото и отсутствие копий.

В случае получения отказа, иностранцам рекомендуют рассмотреть возможность подачи апелляции, при условии, что она основывается на законных основаниях.

Если же все оформлено согласно требованиям, то сразу по готовности пластиковой карты заявителю поступит сообщение. Оповещение означает, что можно брать свой паспорт и обращаться в соответствующее воеводское управление для получения физического документа.