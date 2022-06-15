Карта TIE в Испании: что нужно знать и как получить
Источник:VisitUkraine.Today
Украинцы, которые думают, что оформить временную защиту в Испании, — это все, что нужно, они ошибаются. Все чаще сталкиваются с вопросом необходимости оформления еще карты TIE.
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Как получить карту TIE в Испании
В первую очередь следует предварительно записаться на прием (взять ситу) в полицию по ссылке.
Выбирать провинцию для посещения полиции необходимо по месту жительства. То есть, не обязательно это должен быть ваш город, но главное, чтобы отделение было в пределах провинции, где проживаете.
Следующий шаг – прийти в полицию в выбранную дату и по указанному адресу.
Чтобы оформить TIE в полиции, необходимо:
- иметь фотографию 32х26;
- заполнить и распечатать форму Tasa modelo 790 Código 012;
- в любом банке заплатить сбор 16,08 евро за Tasa modelo 790 Código 012 и иметь с собой квитанцию об оплате;
- распечатать и заполнить форму заявки EX-17;
- иметь документ, удостоверяющий личность, с которым вы подавались на временную защиту;
- иметь документ о временной защите – белый лист с отпечатками пальцев и фото.
Когда полиция примет заявление, вы получите временный документ, действительный до выдачи пластиковой карты TIE. Последняя будет оформляться примерно 2 – 4 недели. Забирать ее нужно в том же отделении полиции, где подавали заявление.
Следует заметить, что узнать о готовности карты можно только позвонив или придя проверить. Услуги онлайн нет.
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