Карма сработала: как украинец в Польше хотел обмануть земляка, а поплатился сам

В Варшаве полиция задержала 23-летнего гражданина Украины. Парня обвинили в присвоении чужого имущества.

Интересно, что обвиняемый хотел "нажиться" на своем же соотечественнике. Однако другой украинец, который должен был стать потенциальной жертвой, оказался дальновиднее мошенника.

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Как украинцу в Польше не удалось реализовать аферу

Местная полиция рассказала, что гражданин Украины забыл свой ноутбук во время поездки в такси. Когда мужчина заметил потерю, самостоятельно связался с водителем, но тот ответил, что никаких забытых вещей в салоне авто не находил.

Позже таксист перезвонил. По его словам, ноутбук забрал другой клиент, и он готовый вернуть его за вознаграждение в сумме 1 500 злотых.

Потерпевший согласился на условия. Но вместе с тем обратился в правоохранительные органы. Полицейские ожидали на месте встречи двух участников ситуации и задержали таксиста. Им оказался также гражданин Украины. 23-летний аферист с самого начала прятал ноутбук у себя.

Молодому человеку за нарушение закона теперь грозит до 5 лет заключения.

Сообщаем, что недавно в Польше после задержания полицией скончался украинец: смотрите видео 24 канала