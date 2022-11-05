Карлов мост – символ Праги . Это самая популярная туристическая достопримечательность города и один из самых красивых мостов Европы. Более того, он внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В этом средневековом памятнике прекрасно все: и конструкция, и статуи, и история. И не менее интересны факты, связанные с Карловым мостом.

7 интересных фактов о Карлов мост

#1

Нынешнее название городов получил в честь короля Чехии и императора Священной Римской империи Карла Люксембурга, который в XIV веке отдал приказ его построить. Но официально это название появилось в 1870 году. До этого мост называли Каменным или Пражским.

Строительство Карлова моста стартовало в 1357 году / Фото unsplash

#2

Строительство моста началось в 1357 году. Говорят, что император Карл лично заложил первый камень в основу опоры в точно определено астрологами время – в 5:31 9 июля. Это объяснялось не только благоприятным сочетанием звезд, но и образовывало красивый палиндром с последовательностью нечетных чисел от 1 до 9 и обратно: 1357, 9-й день 7-го месяца, 5 часов 31 минута, то есть, 1 3 5 7 9 7 3 5 1.

#3

Карлов мост – самый старый мост в Праге и второй по возрасту в Чехии.

#4

Карлов мост был единственным мостом через Влтаву в Праге до 1841 года, когда появился несуществующий сегодня мост императора Франциска I, предшественник моста Легии. В те времена Прага была гораздо меньше, и людям хватало одного моста.

В течение сотен лет единственными украшениями моста были крест и столб Божьей муки / Фото unsplash

#5

За движение по мосту сначала брали пошлину, которую отменили в 1816 году. Когда позже в Праге начали строить новые мосты, они некоторое время тоже были платными. И только Карлов мост был бесплатным.

#6

В средневековье Карлов мост часто служил местом смертной казни и наказания преступников. Прямо здесь палач рубил головы, а обезглавленные тела сбрасывали во Влтаву.

#7

Повозки по Карловому мосту начали ездить с 1402 года. В 1883 году через мост проложили рельсы для конки, которую в 1905 году заменил трамвай всего на три года. Несколько лет перед Второй мировой войной по мосту ездили автобусы, а автомобильное движение запретили в 1965 году.