Карантинные напоминания: жителей Польши попросили не собирать много гостей на праздники
Источник:Polskie Radio
Представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич призвал жителей Польши провести зимние праздники исключительно в узком семейном кругу. По его мнению, в разгар пандемии не стоит громко праздновать в ресторанах и с неизвестными людьми.
Также политик напомнил, что стоит позаботиться о том, чтобы поляков окружали провакцинированные люди. Еще лучше, если это будут те, кому уже удалось получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.
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Не празднуем в больших группах, как мы делали это раньше: в ресторанах и гостиницах, часто вместе с чужими нам людьми. Мы в этом году призываем провести Рождество в кругу самых близких,
– высказался Войцех Андрусевич.
Он напомнил, что в настоящее время в Польше апогей четвертой волны эпидемии коронавируса. Поэтому не время пренебрегать любыми мерами безопасности.
Коронавирус в Польше
- Напомним, что в Польше за время пандемии COVID-19 было зафиксировано 4,02 миллиона случаев коронавирусной инфекции.
- Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 93 445 человек.
- Две дозы вакцины получили более 55% обитателей. Всего введено более 46 миллионов порций вакцин.