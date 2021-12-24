Карантинные напоминания: жителей Польши попросили не собирать много гостей на праздники

Представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич призвал жителей Польши провести зимние праздники исключительно в узком семейном кругу. По его мнению, в разгар пандемии не стоит громко праздновать в ресторанах и с неизвестными людьми.

Также политик напомнил, что стоит позаботиться о том, чтобы поляков окружали провакцинированные люди. Еще лучше, если это будут те, кому уже удалось получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Интересная Настоящая зимняя сказка: как празднуют Рождество и Новый год в Польше

Подробнее об обращении

Не празднуем в больших группах, как мы делали это раньше: в ресторанах и гостиницах, часто вместе с чужими нам людьми. Мы в этом году призываем провести Рождество в кругу самых близких,

– высказался Войцех Андрусевич.

Он напомнил, что в настоящее время в Польше апогей четвертой волны эпидемии коронавируса. Поэтому не время пренебрегать любыми мерами безопасности.

Коронавирус в Польше