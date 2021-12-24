Капуста с мясом, но без картофеля: что жители Швеции едят на Рождество
Источник:Швеция Онлайн
Рождественский стол в каждой стране имеет свои особенности. Пока украинцы наслаждаются пампухами и варениками, жители Швеции готовят свои традиционные блюда.
На Рождество принято готовить много еды. Поэтому в этот праздничный день столы жителей Швеции обычно переполнены вкусными блюдами.
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Что едят жители Швеции на Рождество
Традиционно на шведском рождественском столе отсутствует картофель. Это связано с тем, что в стране этот продукт появился довольно поздно – после 1 700 года. Зато шведы всегда подают:
- капусту (kål);
- рыбу (fisk);
- мясо (kött).
Мясным блюдам уделяют особенное внимание. В частности, праздничное застолье не обходится без мясных тефтелей (köttbullar).
Относительно новой пищевой традицией считается ветчина (skinka). До 1 700 года на Рождество этот продукт не подавали. Но сейчас ветчина все чаще появляется на праздничных столах.
Из сладостей наиболее популярным в Швеции является имбирное печенье (pepparkakor), которое готовят с добавлением большого количества пряностей и меда.
Запивать эти вкусные блюда принято глинтвейном (glögg). Интересно, что шведы в большинстве своем покупают готовый напиток, а не готовят его самостоятельно.
Напоминаем, что жители Швеции будут праздновать Рождество уже в эту субботу, 25 декабря.
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