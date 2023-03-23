Канада продлила программу CUAET для украинцев: названы новые даты помощи

Конечный срок подачи заявлений на визу продлили с 31 марта по 15 июля 2023 года.

Уже каждый второй работодатель взял на работу украинцев в Польше

Поскольку Россия продолжает незаконное и неоправданное вторжение в Украину, Канада будет оставаться непоколебимой в своей поддержке тех, кто был вынужден бежать. Это включает помощь людям в поиске временного безопасного убежища в Канаде и оказании им необходимой поддержки,

– говорится в заявлении правительства.

Согласно решению, для украинцев, которые отправятся в Канаду по этой программе, будут действовать следующие термины:

до 15 июля 2023 года украинцы и члены их семей смогут бесплатно подавать документы на получение визы CUAET;

украинцы и члены их семей смогут бесплатно подавать документы на получение визы CUAET; 31 марта 2024 года – конечная дата въезда в Канаду с визой CUAET;

– конечная дата въезда в Канаду с визой CUAET; до 31 марта 2024 года уже находящиеся в Канаде с визой CUAET смогут бесплатно продлить или скорректировать свой временный статус;

уже находящиеся в Канаде с визой CUAET смогут бесплатно продлить или скорректировать свой временный статус; до 31 марта 2025 года останутся доступными для всех украинцев и членов их семей услуги по поселению, которые обычно предоставляются для постоянных жителей Канады.

В правительстве Канады также напоминают, что украинские беженцы продолжат получать единовременную финансовую помощь, а также доступ к экстренному жилью сроком до 2 недель, если это необходимо, по прибытии в Канаду.

Что нужно знать о CUAET

Эта программа предоставляет украинцам и ближайшим родственникам любой национальности возможность остаться в Канаде как временные резиденты на срок до 3 лет.

Они имеют право на бесплатное разрешение на работу или обучение, что дает им возможность устроиться на работу почти к любому канадскому работодателю или зарегистрироваться в образовательной программе в Канаде.