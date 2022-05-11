На какую работу берут украинских беженцев в Польше и сколько можно заработать без знания языка
Польша всегда была одним из основных направлений для трудовой миграции среди украинцев. Но какая же ситуация на местном рынке труда сейчас? Подробнее читайте на Закордон 24.
Так, с началом войны количество граждан Украины в Польше значительно возросло. С 24 февраля в страну въехало более 3,2 миллиона украинцев, большинство из которых также рассчитывают на трудоустройство. А учитывая, что подавляющее большинство беженцев – женщины с детьми, разберемся, на какие типы работ берут украинок и сколько за это платят.
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Работа в Польше для украинских женщин
В основном женщины из Украины, не имеющие опыта и не владеющие польским языком, устраиваются на предприятия пищевой промышленности. Много вакансий есть на рыбзаводах, мясокомбинатах и на заводах по изготовлению деликатесов. Заработать на такой работе можно от 3 400 до 3 600 злотых, а это примерно 23 – 25 тысяч гривен.
Первым трудоустройством в Польше может стать работа в логистике и e-commerce. Работодатели не требуют от женщин опыта или знания языка. В такой сфере в обязанности обычно входит комплектование заказов и товаров, а в месяц можно заработать 3 200 злотых (почти 22 тысячи гривен).
Из-за войны количество трудоустроенных в Польше женщин из Украины превышает количество мужчин – только агентство Gremi Personal с 24 февраля трудоустроило более тысячи женщин. Украинские беженцы начали искать работу примерно через месяц после пребывания в Польше, потому что сначала им нужно было оправиться от стресса. Некоторые специально выбирали физическую работу, чтобы "переключиться",
– говорит директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.
Кроме того, в мае стартует туристический сезон в Польше. А это значит, что возрастет количество вакансий в сфере обслуживания. Отели и рестораны будут нанимать на работу горничных и помощниц на кухне. Оплата труда колеблется в пределах 3500 – 3600 злотых (24 – 25 тысяч гривен).
Каков уровень доходов в Польше
- Минимальная зарплата в Польше на 2022 год – 2 363 злотых (16 тысяч гривен).
- Средняя зарплата в Польше на 2022 год (после уплаты налогов) – 3 311 злотых (22,5 тысячи гривен).