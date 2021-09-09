Какую максимальную пенсию выплачивают в Польше

ZUS призывает жителей Польши работать как можно дольше. Ведь за каждый дополнительный год работы повышение пенсии может составлять до 15%.

ZUS назвал наибольшую и наименьшую пенсию в Польше. Разница между ними действительно колоссальная.

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Размер наибольшей и наименьшей пенсии в Польше

По данным ZUS, в Польше много людей, которые получают мизерные пенсии. В такой ситуации они оказались через незначительный опыт работы.

Что касается самой пенсии в стране, то, по словам профессора Гертруды Устинской, директора ZUS, ее получает мужчина из Мазовецкого воеводства. Ему выплачивают 29 тысяч злотых (около 203 тысячи гривен). Чтобы получать значительную сумму пенсии, человек работал в течение 59 лет и 7 месяцев.

К нему рекордный размер пенсии платили женщине с Куявско-Поромского воеводства. Она работала в течение 61 года и за это получает 25,3 тысячи злотых (около 177 тысячи гривен). На пенсию женщина вышла в возрасте 80 лет.