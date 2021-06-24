В каком городе Европы быстрее всего можно заработать на собственное жилье: рейтинг

Компания Central Group провела исследование, в котором определила, через сколько времени жители европейских городов со среднестатистическими доходами могут приобрести собственное жилье. За основу была взята недвижимость общей площадью 70 квадратных метров.

Согласно результатам исследования, быстро заработать на собственное жилье могут жители отдельных городов Австрии, Германии, Словакии, Чехии и Польши. Обычно больше перспектив приобрести собственное жилье за короткий промежуток времени, живя и работая в столицах этих стран.

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За сколько лет можно заработать на собственное жилье: рейтинг городов

Рейтинг Город Года 1. Варшава 8,2 2. Вена 8,3 3. Берлин 8,7 4. Мюнхен 12,3 5. Братислава 12,5

Не вошла в рейтинг топ-5 столица Чехии – Прага. Город занял шестое место, и здесь приобрести собственное жилье можно через 14,9 лет беспрерывной работы.

К слову, цены на квартиры в Чехии долгое время росли быстрее, чем уровень зарплат. С 2014 года цены на недвижимость поднялись на 97%, а зарплаты – всего на 32%.