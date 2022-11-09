Большинство украинских беженцев признаются , что довольны своей жизнью в Польше – их уровень изобилия значительно улучшился , и они могут покупать те продукты и вещи, которые не могли себе позволить в Украине.

Читайте также Как искать дешевые билеты на самолет, автобус и поезд: секреты бюджетных путешествий

Дело в том, что украинцы стараются найти работу за границей. И немалому количеству наших земляков удалось трудоустроиться в Польше, где минимальная зарплата составляет 3010 злотых брутто. В то время как в Украине – 6500 гривен (примерно 850 злотых). При этом цены в магазинах обеих стран схожи, поэтому не удивительно, что люди, самостоятельно зарабатывающие деньги, могут позволить себе больше.

Большая часть украинцев довольна своей жизнью в Польше

Следовательно, 51,1% респондентов утверждают, что их уровень жизни существенно вырос, и они могут позволить себе шоппинг, который им не по силам в Украине Треть респондентов не видят разницы (36,7%), а лишь 12,2% ответили, что их уровень жизни ухудшился, поскольку у них была лучшая работа и более высокий доход в Украине.

К слову! В опросе приняли участие 1210 граждан Украины обоих полов.

Успешная интеграция украинцев в польский рынок труда

С приёмом миллионов беженцев из Украины в Польше начали все чаще появиться предложения от местных работодателей на украинском языке. Все для того, чтобы помочь украинцам адаптироваться в стране. По мнению экспертов, успешная интеграция граждан Украины зависит от поддержки, которую они получат сразу по прибытии в Польшу. Важно гарантировать людям стабильность, достойное существование, а также возможность профессионального развития для взрослых и образования для детей и подростков.

Польша как крупнейшая принимающая страна для украинцев должна разработать стратегию, которая позволит минимизировать риски и использовать возможности. Разумно реализуемый долгосрочный план может привести к увеличению ВВП Польши до 3,5%. Это не только положительно повлияет на уменьшение проблемы нехватки работников, но и улучшит демографическую структуру Польши,

– говорит Юлия Паторская, руководитель группы экономического анализа Deloitte.