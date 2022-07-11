В какой стране заказывают вегетарианские бургеры больше всего: интересная статистика от Glovo

Вегетарианство – распространенный метод питания по всему миру. Однако, похоже, только в одной стране больше всего любят бургеры без мяса. Об этом свидетельствуют свежие данные сервиса доставки еды Glovo.

Так, в Glovo заметили, что пользователи из Польши больше всего заказывают вегетарианские бургеры у Glovo. По этому показателю поляки опередили пользователей приложения из всех 24 стран, где работает этот сервис доставки еды. Более того, доля бургеров без мяса, заказанных в Польше, составляет треть от всех подобных заказов в Glovo в мире.

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За последний год поляки заказали у Glovo. А это –

Фишка вегетарианского бургера – в специях, дающих ярко выраженный вкус. Он интереснее потребителям, чем сочная говядина. Плюс ко всему наша бургерна соседствует с очень популярной рыночной площадью, где мы каждое утро выбираем свежие овощи для наших бургеров,

– говорит Адам Галос из краковского ресторана Szamam.

Кроме растительных бургеров, в Польше также любят кебабы без мяса (включая кебаб с картофелем фри). И они очутились на втором месте в рейтинге заказанной еды в Glovo. Соевые йогурты, майонез, паштеты и напитки также часто есть среди заказов.

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