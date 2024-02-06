Не Париж или Барселона: какой город – самый посещаемый в мире
Источник:Traveloffpath
Самый посещаемый город в мире расположен на берегах Босфора, пахнет пряностями и хранит легенды сразу двух континентов. Его историю хочется читать, как приключенческий роман, а в старинных мечетях покоятся правители, имена которых знает весь мир.
Да, это Стамбул. В 2023 году он гостеприимно встретил рекордное количество путешественников – более 20 миллионов человек из разных уголков мира. Каждый из них приезжал в поисках собственной сказки и большинство – решили, что непременно вернутся еще раз.
Обратите внимание Имеют только 500 человек – какой паспорт является самым редким в мире и шокирует таможенников
Какие еще города вошли в топ
На втором месте – Лондон. Его в течение 2023 года посетили более 18 миллионов иностранцев. На третьем – Дубай. На четвертом месте – снова турецкий город: Анталия. И только на пятом – Париж, который в различных опросах часто ошибочно называют самым посещаемым в мире.
Чем особенный Стамбул
Стамбул – город с древней историей и уникальной культурой. Там Восток встречается с Западом. Стамбул расположен сразу на двух континентах и имеет две части: европейскую и азиатскую. Это придает городу незабываемый колорит.
Говорят, что кто однажды попадет в Стамбул, тот оставит там свое сердце навсегда.
Среди самых известных локаций города:
- Собор Святой Софии (мечеть Айя-София);
- дворец Топкапы (так, именно там жила легендарная Роксолана с султаном Сулейманом);
- Голубая мечеть;
- Гранд базар.