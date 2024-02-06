Не Париж или Барселона: какой город – самый посещаемый в мире

Самый посещаемый город в мире расположен на берегах Босфора, пахнет пряностями и хранит легенды сразу двух континентов. Его историю хочется читать, как приключенческий роман, а в старинных мечетях покоятся правители, имена которых знает весь мир.

Да, это Стамбул. В 2023 году он гостеприимно встретил рекордное количество путешественников – более 20 миллионов человек из разных уголков мира. Каждый из них приезжал в поисках собственной сказки и большинство – решили, что непременно вернутся еще раз.

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Какие еще города вошли в топ

На втором месте – Лондон. Его в течение 2023 года посетили более 18 миллионов иностранцев. На третьем – Дубай. На четвертом месте – снова турецкий город: Анталия. И только на пятом – Париж, который в различных опросах часто ошибочно называют самым посещаемым в мире.

Чем особенный Стамбул

Стамбул – город с древней историей и уникальной культурой. Там Восток встречается с Западом. Стамбул расположен сразу на двух континентах и имеет две части: европейскую и азиатскую. Это придает городу незабываемый колорит.

Говорят, что кто однажды попадет в Стамбул, тот оставит там свое сердце навсегда.

Среди самых известных локаций города: