Путешественник, посетивший все страны мира, назвал самое прекрасное место на Земле

Путешественник Дрю Бински совершил то, о чем мечтают миллионы людей: посетил все страны мира. В конце концов, он нашел для себя самое прекрасное место на планете.

Свой тревел-марафон американец Дрю начал в 2012 году. За 12 лет ему удалось побывать во всех самых прекрасных уголках мира. В то же время среди них было то одно особое, которое поразило больше всего. Оно как будто соединило в себе все самое фантастическое, чем славится наша планета.

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В какой стране – самое прекрасное место на Земле

Дрю заметил, что его поразили немало посещенных мест. В частности, в Африке и Азии. Очень сильное впечатление на мужчину произвела Индия. Однако самой прекрасной из прекрасных Дрю назвал одну страну – Филиппины.

Филиппины – самая красивая страна в мире, там очень безопасно и живет много приятных людей. Вы получаете все самое лучшее в одном флаконе,

– заявил путешественник.



Филиппины поражают своей красотой / Unsplash

О своих приключениях Дрю рассказывает на ютуб-канале. Путешественник замечает, что обычно реализовать путешествия – не слишком сложно. В то же время иногда возникают очень напряженные ситуации. Вот произошло, когда он решил посетить Венесуэлу. Получить визу было очень сложно. Причиной стали напряженные отношения между США и Венесуэлой. Однако, в конце концов, Дрю все-таки посетил желанную страну.