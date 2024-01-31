Сколько украинцев вернулось в Украину за 2023 год: пограничники назвали количество

Ежедневно от 50 000 до 85 000 человек пересекают государственную границу Украины в обоих направлениях. Следует отметить, что количество людей, которые выезжают и въезжают в страну, остается достаточно сбалансированным.

Поэтому сколько украинцев вернулось в Украину и какое количество иностранцев посетило Украину в 2023 году – рассказываем далее в материале.

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Какое количество украинцев вернулось домой в 2023-м

Согласно официальным данным, которые предоставила Государственная пограничная служба, за 2023 год общее количество пересечений границы на въезд в Украину превысило 17,633 миллиона. Так:

с 1 января 2023 по 1 августа 2023 – в Украину въехало 8,610 миллиона украинцев;

с 1 августа 2023 по 1 января 2024 – въехало 6,573 миллиона украинцев.

В то же время, по данным opendatabot.ua, 99% украинцев, которые выехали в 2023, вернулись в Украину. Разница между теми, кто выехал и теми, кто вернулся в Украину, составляет менее 1%, а именно – 142 тысячи человек.

Для сравнения, это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны. Так, в 2022 разница между теми, кто выехал из Украины и теми, кто вернулся, составляла 2,2 миллиона.

И если в начале 2023 года, украинцы больше выезжали, чем возвращались, то в июле тенденция изменилась. Так, пик возвращений пришелся на август – тогда вернулось на 144 000 больше украинцев, чем выехало.

Сколько иностранцев въехало в Украину за 2023 год

По статистическим данным, которые предоставили в ГПСУ, за 2023 год в Украину въехало 2 451 530 иностранцев. Из них:

более 1,339 миллиона человек за первые 7 месяцев 2023 года;

более 1,111 миллиона человек за последние 5 месяцев 2023 года.

Какое количество украинцев вернулось домой в 2023-м / Фото Freepik

Отмечают, что за последние полгода тремя наиболее нагруженными пропускными пунктами были Шегини – 1 020 896, Краковец – 769 215, Рава-Русская – 574 824.

То есть, наибольшие очереди наблюдаются на границах с Польшей. Пункты пропуска на границах с Молдовой, Словакией, Румынией и Венгрией – наименее загружены.

Заметим, в ООН назвали цифру, сколько беженцев хотят вернуться в Украину. Речь идет о 60 – 80% украинцев, которые временно выехали за границу из-за войны.