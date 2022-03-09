В каких странах Европы бесплатный транспорт для украинцев: актуальный список

Власти европейских государств разными способами поддерживают беженцев из Украины. В частности, с наших граждан не будут брать деньги за проезд в транспорте.

Так, более 10 стран ЕС сделали для украинцев проезд в городских и межрегиональных поездах бесплатным. Собрали всю актуальную информацию на сегодняшний день о том, как можно передвигаться по Европе свободно тем, кому пришлось спасаться от войны за пределами Украины.

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Все, что вам нужно – украинский паспорт. Он и обеспечит вам бесплатный проезд.

11 стран ЕС с бесплатным железнодорожным транспортом

для украинских беженцев

Австрия

Можете безвозмездно передвигаться по Австрии, включая проезд в муниципальном транспорте Вены.

Бельгия

Свободный проезд на поездах SNCB в любой пункт назначения в Бельгии и за ее пределами. Для бесплатного передвижения в скоростных поездах TGV и Thalys подойдите к международной кассе SNCB. Там вам выдадут специальный билет. Чтобы ехать на поезд Eurostar, обратитесь к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.

Венгрия

Бесплатный проезд поездами MAV-START на всей территории страны.

Грузия

Украинские беженцы могут свободно передвигаться по всем маршрутам.

Германия

Перевозчик Deutche Bahn не берет оплату с украинцев в поездах дальнего сообщения с Польшей.

Нидерланды

Украинцы могут бесплатно получить дневной билет на любой поезд. Он действителен 24 часа.

Польша

Внутренние перевозки осуществляются вторым классом в поездах категории эконом TLK и IC PKP Intercity. Перед посадкой следует взять бесплатный билет на кассе или у кондуктора. Кроме того, в общественном транспорте Варшавы украинцам также не нужно платить.

Словакия

Бесплатными перевозками занимается железнодорожная компания Словацкой Республики (ZSSK) и автобусный оператор Slovak Lines.

Финляндия

Безвозмездно пользоваться можно финским железнодорожным перевозчиком VR.

Франция

В поездах SNFC бесплатный проезд.

Чехия

Знаменитый Leo Express и CD возят украинских беженцев бесплатно. CD выполняет также гуманитарные рейсы от польско-украинской и словацко-украинской границ в Чехию.

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