На каких работах в Польше больше всего нелегальных работников из Украины: интересная статистика

С начала года пограничная служба Польши проводила усиленные проверки предприятий в Варминско-Мазурском воеводстве. За это время удалось зафиксировать, что из 3 540 иностранцев 171 работали с нарушениями законодательства.

Более 70% всех нелегальных трудовых мигрантов в Польше – украинцы. Остальные преимущественно родом из Беларуси, Молдовы, Грузии и Бангладеша.

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Где нелегалов больше всего

Украинцы, которые приезжают в Польшу, часто находят нелегальную работу в различных отраслях промышленности, таких как сфера услуг или торговля. Однако больше всего незаконных трудовых мигрантов работают в строительной отрасли – в этом секторе польские правоохранители массово фиксируют грубые нарушения.

В Варминско-Мазурском воеводстве тенденция такая же, как и в среднем по всей Польше:

33% нелегалов работали на стройках в Ольштынском повете;

16% не трудоустраивались официально в Нидзице;

14% грубо нарушали трудовое законодательство в Элкском повете;

8% нелегалов задерживали в Дзялдовском и Голдапском поветах.

Добавим, что наказания для работодателей, которые нелегально нанимают на работу иностранцев, значительно жестче, чем когда они не трудоустраивают официально граждан Польши.