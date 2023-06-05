На каких курортах Европы вы рискуете заболеть: 4 популярных направления

В Европе есть как минимум 4 очень популярных туристических направления, где путешественники могут подхватить неприятные заболевания: расстройства желудка и отравление. В антирейтинг вошли топовые локации в Испании и Франции.

Свежее исследование показало, что в отпуске туристы рискуют заболеть даже в очень популярных городах. Издание проанализировало 2,4 миллиона сообщений на онлайн-форумах, где путешественники обсуждали свой опыт, когда болели в отпуске. Неожиданно в список попали 4 очень популярные локации во Франции, Испании и Болгарии. Итак, какие курорты попали в антирейтинг – узнаете дальше.

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Популярные курорты, где вы рискуете заболеть

Бенидорм и Тенерифе (Испания)

Высоко в списке поднялись сразу два топовых испанских курорта – Бенидорм и Тенерифе. Бенидорм занял 17 место в антирейтинге: эксперты нашли 2 323 сообщения на форумах от туристов, заболевших в городе. Это связано с тем, что вода в водопроводе Бенидорма считается непригодной к употреблению. Поэтому иностранцам не рекомендуют пить ее, чтобы не отравиться и не испортить себе отдых.

Что касается Тенерифе, курорт на 25 месте антирейтинга городов, где можно заболеть в отпуске Здесь путешественники жаловались на болезни 1 700 раз. Водопроводную воду здесь также лучше не пить, рекомендуют обезопаситься и покупать только бутилированную. Это застрахует вас от возможных гастроинфекций и расстройств.

Пляж на курорте Бенидорм / Фото Unsplash

Солнечный берег (Болгария)

Еще одно направление, где лучше следить за качеством продуктов и воды – Солнечный берег, курорт в Болгарии. На форумах туристы делились, что довольно часто страдали расстройствами желудка и отравлениями из-за пищевых продуктов – об этом написали 470 постов. Поэтому здесь лучше пить воду только из бутылок и питаться в проверенных и надежных местах. Курорт занимает 22 позицию в антирейтинге.

Париж (Франция)

Пожалуй, наиболее неожиданное направление в списке – Париж. Туристы, посещающие романтичный город Франции, жалуются на проблемы со здоровьем. Городская вода считается безопасной для употребления, но эксперты советуют не рисковать. Поэтому столица Франции оказалась на 24 месте антирейтинга городов, где часто болеют путешественники.

Кафе в центре Парижа / Фото Unsplash

Как видим, даже популярные туристические направления не могут гарантировать абсолютную безопасность для вашего здоровья. Никто не может быть на 100% застрахован от риска заболеть в поездке. Но прежде всего, за свое здоровье ответственны мы сами. Поэтому запомните эти советы, прежде чем отправляться на один из этих популярных европейских курортов.