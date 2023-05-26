Не Варшава: в каких городах Польши зарабатывают больше всего

Главное статистическое управление Польши опубликовало обновленные данные о средней зарплате на предприятиях. Оказалось, что выгоднее всего работать не в столице.

По статистике размер средней зарплаты в Варшаве – 9 500 злотых (83 000 гривен). Это третий показатель в стране. В каких городах Польши зарабатывают больше всего – узнаете дальше.

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Где в Польше зарабатывают больше всего

Два города – Краков и Гданьск – обошли Варшаву по уровню среднего оклада. В Кракове зарплата самая высокая – 10 050 злотых в месяц (87 805 гривен). Столько здесь в среднем получали в марте. Это впервые за время статистических исследований уровень среднемесячной заработной платы в Польше превысил 10 000 злотых. Показатель на 13% выше, чем был в марте 2022 года.

От Кракова не сильно отстает Гданьск. Здесь среднемесячная зарплата достигает 9 645 злотых (84 260 гривен). Но по сравнению с прошлым годом уровень заработка здесь повысился на 17%.

В последние годы в Кракове и Гданьске были созданы крупные бизнес-центры, предоставляющие аутсорсинговые услуги международным корпорациям. Больше всего они трудоустраивают квалифицированных специалистов: аналитиков и айтишников. Эти города значительно меньше Варшавы, поэтому зарплаты сотрудников таких центров могут завышать уровень среднего оклада.

Krakow Congress Centre для офисов и мероприятий международных компаний / Фото archello.com

Средняя зарплата по всей Польше в этом марте была 7 500 злотых (65 520 гривен). Это на 12% больше, чем в марте 2022-го, то есть рост ниже инфляции. Среди крупных городов Польши меньше всего зарабатывают в Белостоке – 5 900 злотых (51 550 гривен).

Минималка в Польше – растет

Уровень заработной платы в Польше систематически растет в 2023 году. С 1 июля запланировано очередное повышение минималки. Этим летом минимальный оклад в Польше составит 3 600 злотых (31 500 гривен). Более того, по прогнозам аналитиков, размер минималки будет постепенно расти и дальше.